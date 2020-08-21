Roshen стала фигурантом дела Антимонопольного комитета

В отношении группы компаний Roshen Антимонопольный комитет начал дело, фото: Maksym Kozlenko

https://racurs.ua/n142788-roshen-stala-figurantom-dela-antimonopolnogo-komiteta.html

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Roshen «Рошен», группа компаний из сферы кондитерского бизнеса, стала фигурантом дела Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

В ведомстве считают, что Roshen злоупотребляла доминирующим положением на рынке патоки. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В АМКУ отмечают, что в состав группы Roshen входят крупнейшие украинские производители кукурузной крахмальной патоки (сиропов), которая является одним из основных компонентов в рецептуре кондитерских изделий.

По мнению ведомства, группа Roshen в 2018 и 2019 годах имела структурные признаки монопольного положения на этом рынке.

Группа Roshen в течение 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей — кондитерских фабрик, — отмечают в ведомстве.



В АМКУ добавляют, что в 2019 году, после запрета импорта патоки из России, группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства «для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа». В ведомстве утверждают, что результаты проведенного перед началом дела исследования показывают, что у группы Roshen не было объективных причин для повышения цен.

Напомним, в марте 2019 года расположенное в России акционерное общество «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» проиграло трехлетнюю судебную тяжбу против налоговой службы страны-агрессора.