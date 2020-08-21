Roshen стала фігурантом справи Антимонопольного комітету

Щодо групи компаній Roshen Антимонопольний комітет розпочав справу, фото: Maksym Kozlenko

https://racurs.ua/ua/n142788-roshen-stala-figurantom-spravy-antymonopolnogo-komitetu.html

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Roshen («Рошен»), група компаній із сфери кондитерського бізнесу, стала фігурантом справи Антимонопольного комітету України (АМКУ).

У відомстві вважають, що Roshen зловживала домінуючим становищем на ринку патоки. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

В АМКУ зазначають, що до складу групи Roshen входять найбільші українські виробники кукурудзяної крохмальної патоки (сиропів), яка є одним з основних компонентів в рецептурі кондитерських виробів.

На думку відомства, група Roshen у 2018 та 2019 роках мала структурні ознаки монопольного становища на цьому ринку.

Група Roshen протягом 2018 року встановлювала різні ціни, а також різні умови придбання патоки для певної групи споживачів — кондитерських фабрик, — зазначають у відомстві.



У АМКУ додають, що у 2019 році, після заборони імпорту патоки з Росії, група Roshen підвищила ціни на патоку власного виробництва «для всіх покупців, які були об'єктом цінового аналізу». У відомстві стверджують, що результати проведеного перед початком справи дослідження показують, що в групи Roshen не було об'єктивних причин для підвищення цін.

Нагадаємо, у березні 2019 року розташоване в Росії акціонерне товариство «Липецька кондитерська фабрика «Рошен» програло трирічну судову тяганину проти податкової служби країни-агресора.