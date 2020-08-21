Через карантин «Укрзалізниця» залишила без поїздів чотири міста, фото — Еспресо

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«Укрзалізниця» закрила продаж квитків у чотири міста. Це сталося після зміни карантинних зон в Україні.

Погіршення епідемічної ситуації з коронавірусом призвело й до змін у маршруті деяких поїздів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

З 24 серпня купити квиток з і до Коломиї, Острога, Чернівців та Радивилова буде неможливо. Поїздам, що слідували з Чернівців, змінено маршрут слідування.

На згаданих вище станціях можна буде робити лише висадку пасажирів. Із Коломиї, Острога, Чернівців та Радивилова не продаватимуться проїзні документи на такі поїзди:

Львів — Чернівці;

Чернівці — Одеса;

Київ — Чернівці;

Київ — Чернівці;

Ковель — Київ;

Ужгород — Лисичанськ;

Ковель — Новоолексіївка;

Миколаїв — Рівне;

Генічеськ — Івано Франківськ.

Через епідемічні обмеження змінять й маршрут таких поїздів, які проходили через Чернівці:

Снятин — Київ (замість Чернівці — Київ);

Новоселиця — Київ (замість Чернівці — Київ);

Снятин — Одеса (замість Чернівці — Одеса);

Снятин — Львів (замість Чернівці — Львів).

Пасажири, які відмовляться від поїздки, можуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет. При цьому їм повернуть 100% ціни.

«Укрзалізниця» вже не вперше закриває деякі регіони. Раніше такі операції проводилися у Луцьку та Тернополі, які потрапяли у «червоний» карантинний пояс.