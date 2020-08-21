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Через карантин «Укрзалізниця» залишила без поїздів чотири міста, фото — Еспресо

Через карантин «Укрзалізниця» залишила без поїздів чотири міста (СПИСОК)

21 сер 2020, 13:45
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«Укрзалізниця» закрила продаж квитків у чотири міста. Це сталося після зміни карантинних зон в Україні.

Погіршення епідемічної ситуації з коронавірусом призвело й до змін у маршруті деяких поїздів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

З 24 серпня купити квиток з і до Коломиї, Острога, Чернівців та Радивилова буде неможливо. Поїздам, що слідували з Чернівців, змінено маршрут слідування.

На згаданих вище станціях можна буде робити лише висадку пасажирів. Із Коломиї, Острога, Чернівців та Радивилова не продаватимуться проїзні документи на такі поїзди:

  • Львів — Чернівці;
  • Чернівці — Одеса;
  • Київ — Чернівці;
  • Київ — Чернівці;
  • Ковель — Київ;
  • Ужгород — Лисичанськ;
  • Ковель — Новоолексіївка;
  • Миколаїв — Рівне;
  • Генічеськ — Івано Франківськ.

Через епідемічні обмеження змінять й маршрут таких поїздів, які проходили через Чернівці:


  • Снятин — Київ (замість Чернівці — Київ);
  • Новоселиця — Київ (замість Чернівці — Київ);
  • Снятин — Одеса (замість Чернівці — Одеса);
  • Снятин — Львів (замість Чернівці — Львів).

Пасажири, які відмовляться від поїздки, можуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет. При цьому їм повернуть 100% ціни.

«Укрзалізниця» вже не вперше закриває деякі регіони. Раніше такі операції проводилися у Луцьку та Тернополі, які потрапяли у «червоний» карантинний пояс.

Джерело: Ракурс


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