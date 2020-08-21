Через карантин «Укрзалізниця» залишила без поїздів чотири міста (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n142787-cherez-karantyn-ukrzaliznycya-zalyshyla-bez-poyizdiv-chotyry-mista-spysok.htmlРакурс
«Укрзалізниця» закрила продаж квитків у чотири міста. Це сталося після зміни карантинних зон в Україні.
Погіршення епідемічної ситуації з коронавірусом призвело й до змін у маршруті деяких поїздів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.
З 24 серпня купити квиток з і до Коломиї, Острога, Чернівців та Радивилова буде неможливо. Поїздам, що слідували з Чернівців, змінено маршрут слідування.
На згаданих вище станціях можна буде робити лише висадку пасажирів. Із Коломиї, Острога, Чернівців та Радивилова не продаватимуться проїзні документи на такі поїзди:
- Львів — Чернівці;
- Чернівці — Одеса;
- Київ — Чернівці;
- Київ — Чернівці;
- Ковель — Київ;
- Ужгород — Лисичанськ;
- Ковель — Новоолексіївка;
- Миколаїв — Рівне;
- Генічеськ — Івано Франківськ.
Через епідемічні обмеження змінять й маршрут таких поїздів, які проходили через Чернівці:
- Снятин — Київ (замість Чернівці — Київ);
- Новоселиця — Київ (замість Чернівці — Київ);
- Снятин — Одеса (замість Чернівці — Одеса);
- Снятин — Львів (замість Чернівці — Львів).
Пасажири, які відмовляться від поїздки, можуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет. При цьому їм повернуть 100% ціни.
«Укрзалізниця» вже не вперше закриває деякі регіони. Раніше такі операції проводилися у Луцьку та Тернополі, які потрапяли у «червоний» карантинний пояс.