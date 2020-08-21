Терористи ОРДЛО отримували соцвиплати з України, фото — СБУ

https://racurs.ua/ua/n142786-terorysty-ordlo-otrymuvaly-socvyplaty-z-ukrayiny-foto.html

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Бойовики на Донбасі довгий час отримували соціальні виплати з бюджету України.

Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що мешканка Горлівки за гроші оформлювала жителям окупованих районів Донеччини документи для призначення соцвиплат.

Вона особисто отримувала на підконтрольній українській владі території нараховані кошти і перевозила готівку в ОРДЛО. Такі рейси вона робила навіть на територію Росії.

Оперативники задокументували, що серед замовників «послуги» були військові угруповань ДНР і ЛНР.

Контррозвідники затримали організаторку схеми в пункті пропуску «Гоптівка» на Харківщині. Вона здійснювала черговий рейс з готівкою. У неї знайшли 750 тис. грн, банківські карти, довіреності, чорнові записи. Ці документи підтверджують отримання українських грошей терористами.

У липні контррозвідка зловила трьох зловмисників під час спроби незаконного зняття готівки для переміщення на окуповану територію.