Террористы ОРДЛО получали соцвыплаты из Украины, фото — СБУ

https://racurs.ua/n142786-terroristy-ordlo-poluchali-socvyplaty-iz-ukrainy-foto.html

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Боевики в Донбассе долгое время получали социальные выплаты из бюджета Украины.

Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что жительница Горловки за деньги оформляла жителям оккупированных районов Донетчины документы для назначения соцвыплат.

Она лично получала на подконтрольной украинским властям территории начисленные средства и перевозила наличные в ОРДЛО. Такие рейсы она делала даже на территорию России.

Оперативники задокументировали, что среди заказчиков «услуги» были военные фейковых группировок ДНР и ЛНР.

Контрразведчики задержали организатора схемы в пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. Она осуществляла очередной рейс с наличными. У женщины нашли 750 тыс. грн, банковские карты, доверенности, черновые записи. Эти документы подтверждают получение украинских денег террористами.

В июле контрразведка поймала трех злоумышленников при попытке незаконного снятия наличных для перемещения на оккупированную территорию.