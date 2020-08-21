О неутешительной динамике распространения коронавируса в Киеве рассказал Кличко (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n142785-klichko-rasskazal-skolko-bolnyh-na-koronavirus-lechatsya-v-meduchrejdeniyah-kieva-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве не отступает. За прошедшие сутки, 20 августа, в столице обнаружили еще 156 больных коронавирусной болезнью COVID-19, из них шестеро — медики.
Госпитализировали 23 больных, остальные находятся на самоизоляции. Об этом мэр Кива Виталий Кличко сообщил во время сегодняшнего видеобрифинга.
Среди новых случаев инфицирования:
- 93 женщины в возрасте от 21 до 79 лет;
- шесть девочек в возрасте от одного до 17 лет;
- 55 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет;
- два мальчика в возрасте трех и пяти лет.
У нас увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации, — подчеркнул Кличко.
По его словам, сейчас на стационарном лечении в медучреждениях находятся 499 больных COVID-19, из них 18 детей. Среди госпитализированных 92 человека находятся в тяжелом состоянии, а восемь — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Еще 51 человек находятся в больницах с подозрением на COVID-19. 21 человек в Киеве за минувшие сутки выздоровел.
Всего за все время эпидемии коронавируса в Киеве:
- зафиксировано уже 11 тыс. 328 подтвержденных случаев COVID-19;
- выздоровели уже 3 тыс. 606 человек.
Напомним, в Украине за последние сутки зафиксирован новый рекорд по количеству выявленных случаев COVID-19.