В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: Виталий Кличко

https://racurs.ua/n142785-klichko-rasskazal-skolko-bolnyh-na-koronavirus-lechatsya-v-meduchrejdeniyah-kieva-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве не отступает. За прошедшие сутки, 20 августа, в столице обнаружили еще 156 больных коронавирусной болезнью COVID-19, из них шестеро — медики.

Госпитализировали 23 больных, остальные находятся на самоизоляции. Об этом мэр Кива Виталий Кличко сообщил во время сегодняшнего видеобрифинга.

Среди новых случаев инфицирования:

93 женщины в возрасте от 21 до 79 лет;

шесть девочек в возрасте от одного до 17 лет;

55 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет;

два мальчика в возрасте трех и пяти лет.

У нас увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации, — подчеркнул Кличко.

По его словам, сейчас на стационарном лечении в медучреждениях находятся 499 больных COVID-19, из них 18 детей. Среди госпитализированных 92 человека находятся в тяжелом состоянии, а восемь — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Еще 51 человек находятся в больницах с подозрением на COVID-19. 21 человек в Киеве за минувшие сутки выздоровел.

Всего за все время эпидемии коронавируса в Киеве:

зафиксировано уже 11 тыс. 328 подтвержденных случаев COVID-19;

выздоровели уже 3 тыс. 606 человек.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксирован новый рекорд по количеству выявленных случаев COVID-19.