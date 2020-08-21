В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Всеукраїнська спілка парамедиків»

https://racurs.ua/n142775-bolnyh-covid-19-v-ukraine-mogut-gospitalizirovat-po-novomu-minzdrav-video.html

Ракурс

Коронавирус в Украине набирает обороты. За предыдущие сутки в Украине зафиксировали более 2 тыс. новых инфицированных, а общее количество заболевших достигло 100 тыс. человек.

Если количество заболевших продолжит расти, Украине придется изменить стратегию госпитализации. Об этом во время брифинга 21 августа заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская.

По ее словам, в Украине в настоящее время среднетяжелые формы заболевания также входят в показания к госпитализации, чем наша страна отличается от ряда государств западной Европы и США, где госпитализировали только людей уже в тяжелом состоянии.

Сейчас мы можем госпитализировать максимум тех людей, которые нуждаются в каком-либо медицинском вмешательстве, — отметила Голубовская. — Но если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены тоже пересматривать показания к госпитализации и госпитализировать только тяжелые формы заболевания.

По ее словам, это усложнит качество оказания медицинской помощи.

Она добавила, что Украина пока еще «не находится в таком коллапсе, как многие страны Европы».

Но для того, чтобы замедлить такой рост заболеваемости, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы количество заболевших ежедневно не приобретало таких очень опасных цифр, — добавила Голубовская



Напомним, в Украине за все время эпидемии уже зафиксировано более 100 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.