В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Всеукраїнська спілка парамедиків»

https://racurs.ua/ua/n142775-hvoryh-na-covid-19-v-ukrayini-mojut-gospitalizuvaty-po-novomu-moz-video.html

Ракурс

Коронавірус в Україні набирає обертів. За попередню добу в Україні було зафіксовано понад 2 тис. нових інфікованих, а загальна кількість хворих досягла 100 тис. осіб.

Якщо кількість хворих зростатиме, Україні доведеться змінити стратегію госпіталізації. Про це під час брифінгу 21 серпня заявила завідувачка кафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська.

За її словами, в Україні наразі середньотяжкі форми захворювання також входять в показання до госпіталізації, чим наша країна відрізняється від низки держав західної Європи та США, де госпіталізували лише людей вже в тяжкому стані.

Зараз ми маємо змогу госпіталізувати максимум тих людей, які потребують якогось медичного втручання, — наголосила Голубовська. — Але якщо буде спостерігатися такий ріст захворюваності, ми будемо змушені теж переглядати показання до госпіталізації і госпіталізувати тільки тяжкі форми захворювання.

За її словами, це ускладнить якість надання медичної допомоги.

Вона додала, що України наразі ще «не знаходиться в такому колапсі, як багато країн Європи».

Але для того, щоб уповільнити такий ріст захворюваності, ми повинні зробити все від нас залежне, щоб кількість захворілих щоденно не набувала таких дуже небезпечних цифр, — додала Голубовська



Нагадаємо, в Україні за весь час епідемії вже зафіксовано понад 100 тис. випадків інфікування коронавірусом.