У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: Віталій Кличко

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Коронавірус у Києві не відступає. За минулу добу, 20 серпня, у столиці виявили ще 156 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, з них шестеро — медики.

Госпіталізували 23 хворих, решта перебувають на самоізоляції. Про це мер Кива Віталій Кличко повідомив під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Серед нових випадків інфікування:

93 жінки віком від 21 до 79 років;

шестеро дівчаток віком від одного до 17 років;

55 чоловіків віком від 20 до 84 років;

двоє хлопчиків віком три та п’ять років.

У нас збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації, — наголосив Кличко.

За його словами, наразі на стаціонарному лікуванні в медзакладах перебувають 499 хворих на COVID-19, з них 18 дітей. Серед госпіталізованих 92 особи перебувають у важкому стані, а восьмеро — підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Ще 51 особа перебуває в лікарнях з підозрою на COVID-19.

Одужала за минулу добу 21 людина в Києві.

Загалом за весь час епідемії коронавірусу в Києві:

зафіксовано вже 11 тис. 328 підтверджених випадків COVID-19;

одужали вже 3 тис. 606 осіб.

Нагадаємо, в Україні за останню добу зафіксовано новий рекорд щодо кількості виявлених випадків COVID-19.