Из-за карантина «Укрзализныця» оставила без поездов четыре города (СПИСОК)https://racurs.ua/n142787-iz-za-karantina-ukrzaliznycya-ostavila-bez-poezdov-chetyre-goroda-spisok.htmlРакурс
«Укрзализныця» закрыла продажу билетов в четыре города. Это произошло после изменения карантинных зон в Украине.
Ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом привело и к изменениям в маршруте некоторых поездов.
С 24 августа купить билет из и в Коломыю, Острог, Черновцы и Радивилов будет невозможно. Для поездов, которые ехали из Черновцов, изменили маршрут следования.
На упомянутых выше станциях можно будет делать только высадку пассажиров. Из Коломыи, Острога, Черновцов и Радивилова не будут продаваться проездные документы на такие поезда:
- Львов — Черновцы;
- Черновцы — Одесса;
- Киев — Черновцы;
- Киев — Черновцы;
- Ковель — Киев;
- Ужгород — Лисичанск;
- Ковель — Новоалексеевка;
- Николаев — Ровно;
- Геническ — Ивано Франковск.
Из-за эпидемических ограничений изменят и маршрут таких поездов, проходивших через Черновцы:
- Снятин — Киев (вместо Черновцы — Киев);
- Новоселица — Киев (вместо Черновцы — Киев);
- Снятин — Одесса (вместо Черновцы — Одесса);
- Снятин — Львов (вместо Черновцы — Львов).
Пассажиры, которые откажутся от поездки, могут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет. При этом им вернут 100% цены.
«Укрзализныця» уже не впервые закрывает некоторые регионы. Ранее такие операции проводились в Луцке и Тернополе, которые попадали в «красный» карантинный пояс.