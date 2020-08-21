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Из-за карантина «Укрзализныця» оставила без поездов четыре города, фото — Эспресо

Из-за карантина «Укрзализныця» оставила без поездов четыре города (СПИСОК)

21 авг 2020, 13:45
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«Укрзализныця» закрыла продажу билетов в четыре города. Это произошло после изменения карантинных зон в Украине.

Ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом привело и к изменениям в маршруте некоторых поездов.

С 24 августа купить билет из и в Коломыю, Острог, Черновцы и Радивилов будет невозможно. Для поездов, которые ехали из Черновцов, изменили маршрут следования.

На упомянутых выше станциях можно будет делать только высадку пассажиров. Из Коломыи, Острога, Черновцов и Радивилова не будут продаваться проездные документы на такие поезда:

  • Львов — Черновцы;
  • Черновцы — Одесса;
  • Киев — Черновцы;
  • Киев — Черновцы;
  • Ковель — Киев;
  • Ужгород — Лисичанск;
  • Ковель — Новоалексеевка;
  • Николаев — Ровно;
  • Геническ — Ивано Франковск.

Из-за эпидемических ограничений изменят и маршрут таких поездов, проходивших через Черновцы:


  • Снятин — Киев (вместо Черновцы — Киев);
  • Новоселица — Киев (вместо Черновцы — Киев);
  • Снятин — Одесса (вместо Черновцы — Одесса);
  • Снятин — Львов (вместо Черновцы — Львов).

Пассажиры, которые откажутся от поездки, могут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет. При этом им вернут 100% цены.

«Укрзализныця» уже не впервые закрывает некоторые регионы. Ранее такие операции проводились в Луцке и Тернополе, которые попадали в «красный» карантинный пояс.

Источник: Ракурс


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