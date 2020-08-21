Гренландія стрімко втрачає крижаний щит. Фото: Рен ТВ

https://racurs.ua/ua/n142789-grenlandiya-strimko-vtrachaie-kryjanyy-schyt-ekology-lyakaut-potopom.html

Ракурс

Глобальне потепління призвело до стрімкого танення крижаного щита Гренландії у 2019 році. За оцінками екологів, за минулий рік острів втратив рекордну кількість льоду — близько 532 млрд тонн. Тільки у липні розтануло близько 223 млрд тонн льоду.

Вчені вважають, що води, яка утворилася у результаті танення крижаного щита Гренландії, вистачить, щоб затопити Велику Британію на 2,5 м, пише Communications Earth and Environment.

У минулому році швидкість танення льодів на острові різко зросла. Наприклад, у 2003−2016 роках Гренландія щорічно втрачала близько 255 млрд тонн льоду.

На думку вчених, 2019 рік був третім за температурними показниками з 1800 року. Відповідно, температура за полярним колом також підвищилася до рекордних значень.

У 2017 та 2018 роках у Гренландії випало багато снігу, а у літній період температури були низькими. Однак у 2019 році процес танення льодовиків прискорився.

Вчені вважають, що Гренландія вже пройшла «точку неповернення» і льодовик не зможе повернути свої розміри. Більш того, лід на острові продовжить танути, навіть якщо температура на Землі перестане підніматися.

Екологи вважають, що до кінця століття лише через танення льодів Гренландії рівень води в світовому океані підвищитися на 10 см. Але окрім Гренландії, лід також тане в Антарктиді та Арктиці, тому до 2100 року рівень світового океану може піднятися на 1 м.

Якщо це станеться, то під водою опиняться прибережні міста та острови у Тихому океані. Через повені постраждають не менше 300 млн осіб по всьому світу.

Як раніше писав «Ракурс», NASA показало, як змінився крижаний покрив Гренландії і Антарктиди за останні 16 років. З’ясувалося, що чиста втрата льоду в Антарктиді, поряд зі скороченням крижаного покриву Гренландії, призвела до підвищення рівня океану на 0,55 дюйма.