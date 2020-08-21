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Ракурс
Бюст Тараса Шевченко в городе Бельцы (Молдова), фото: Photobank MD

Рекорд по количеству памятников Шевченко зарегистрировал МИД

21 авг 2020, 14:39
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Национальный рекорд по количеству установленных за рубежом памятников выдающемуся украинцу зарегистрировало Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

Речь идет о памятниках Тарасу Шевченко — классику украинской литературы, мыслителю и художнику. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Ведомство насчитало за рубежом 78 памятников Шевченко в 42 странах мира.

Мы провели исследование количества памятников, подготовили доказательную базу и накануне Дня Независимости Украины официально зафиксировали национальный рекорд, — отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Но сам рекорд — это результат усилий поколений украинской диаспоры и украинского государства, — подчеркнул министр.


Кулеба отметил, что памятники Шевченко — это напоминание о единстве украинского народа. По его словам, есть что-то символическое в том, что чувство дома украинским сообществам в мире дарит именно Шевченко, который значительную часть жизни провел за пределами Украины.

Напомним, несколько лет назад в России снесли дом в городе Оренбурге, где жил Тарас Шевченко во время ссылки.

Источник: Ракурс


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