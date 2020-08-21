Рекорд по количеству памятников Шевченко зарегистрировал МИД

Рекорд по количеству памятников Шевченко зарегистрировал МИДhttps://racurs.ua/n142791-rekord-po-kolichestvu-pamyatnikov-shevchenko-zaregistriroval-mid.htmlРакурс
Национальный рекорд по количеству установленных за рубежом памятников выдающемуся украинцу зарегистрировало Министерство иностранных дел (МИД) Украины.
Речь идет о памятниках Тарасу Шевченко — классику украинской литературы, мыслителю и художнику. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Ведомство насчитало за рубежом 78 памятников Шевченко в 42 странах мира.
Мы провели исследование количества памятников, подготовили доказательную базу и накануне Дня Независимости Украины официально зафиксировали национальный рекорд, — отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Но сам рекорд — это результат усилий поколений украинской диаспоры и украинского государства, — подчеркнул министр.
Кулеба отметил, что памятники Шевченко — это напоминание о единстве украинского народа. По его словам, есть что-то символическое в том, что чувство дома украинским сообществам в мире дарит именно Шевченко, который значительную часть жизни провел за пределами Украины.
Напомним, несколько лет назад в России снесли дом в городе Оренбурге, где жил Тарас Шевченко во время ссылки.