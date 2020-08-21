Кто может пройти в Раду — новый рейтинг партий

https://racurs.ua/n142792-u-kogo-est-shansy-proyti-v-radu-novyy-reyting-partiy.html

Ракурс

Рейтинг партий постоянно меняется в Украине. Новые данные социологов свидетельствуют о том, что если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, туда прошли бы четыре партии.

Лидирующую позицию продолжает занимать «Слуга народа». Если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, за эту партию отдали бы свои голоса 21,8% избирателей. Среди тех, определился и пойдет на выборы, за «слуг» готовы голосовать 29,5%. Об этом свидетельствую результаты совместного опроса Центра Разумкова и Фонда Демократические инициативы Кучерива.

Отметим, что по сравнению с опросом, который проводил Центр Разумкова в конце июля, рейтинги слуг народа несколько выросли.

Далее в списке расположились такие партии:

«Оппозиционная платформа — За жизнь» (15,7% среди всех респондентов и 21,7% среди тех, кто определился);

«Европейская солидарность» — 10,8% и 15,5% соответственно;

«Батькивщина» — 8,5% и 11,5% соответственно.

Остальные партии, согласно опросу, набирают менее 5% и не проходят в парламент.

Опрос проводился с 3 по 9 июля методом интервью. Было опрошено 2 тыс. 22 респондента старше 18 лет.