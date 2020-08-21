На праздники ограничат движение в Киеве. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n142793-na-prazdniki-ogranichat-dvijenie-v-kieve-perechen-ulic.html

Ракурс

Движение в Киеве ограничат на время проведения торжеств по случаю празднования 29-й годовщины независимости Украины. Ограничение будет действовать до окончания торжеств.

Движение по некоторым улицам столицы будет запрещено не только транспортным средствам, но и пешеходам, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской государственной городской администрации.

В частности, движение будет ограничено на:

ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);

бульваре Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади);

ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади);

ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик);

ул. Большой Житомирской (от ул. Владимирской до ул. Михайловской);

ул. Михайловской;

Владимирском спуске.

Кроме этого, Управление госохраны запретит движение транспорта и пешеходов с 16.00 23 августа до окончания охранных мероприятий 24 августа в окружении мест проведения мероприятий. Под запрет попадут:

ул. Трехсвятительская (от ул. Костельной до Михайловской площади);

Михайловская площадь;

ул. Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади);

ул. Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда);

ул. А. Тарасовой;

ул. Софиевская (от Михайловского переулка до ул. Владимирской);

ул. Владимирская (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской);

Софийская площадь;

Рыльский переулок;

ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади);

ул. Десятинная.

Следует уточнить, что сотрудники Управления госохраны совместно с соответствующими подразделениями Нацполиции имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильным транспортом президента Украины, спикера Верховной Рады и премьер-министра. Также они могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на конкретных местах или оставить их в соответствии с п. 3 ст. 18 закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц».

Как ранее писал «Ракурс», в Киев на День независимости должен приехать министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который принял приглашение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.