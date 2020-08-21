Максим Грищук, фото — Главком

https://racurs.ua/ua/n142795-v-antykorupciyniy-prokuraturi-vyznachylysya-iz-nastupnykom-holodnyckogo-scho-vidomo.html

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Антикорупційною прокураторою тимчасово керуватиме Максим Грищук. Декілька українських ЗМІ повідомили з посиланням на власні джерела, що він очолить САП замість звільненого сьогодні Назара Холодницького.

Новий конкурс на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури проведуть в листопаді.

Стало відомо, що Офіс генерального прокурора закрив дисциплінарне провадження щодо Холодницького, яке відкрили влітку після затяжного конфлікту та обміну заяв у соцмережах між Іриною Венедіктовою та Холодницьким.

В.о. очільника САП Грищук раніше працював прокурором у Львові. Він рік воював в зоні АТО і кілька місяців захищав донецький аеропорт.

У жовтні 2015 року Грищук подав заявку на конкурсну комісію з обрання голови Спеціалізованого антикорупційної прокуратури. У листопаді комісія подала генпрокурору Віктору Шокіна дві кандидатури — Грищука і Холодницького. Шокін тоді затвердив кандидатуру Холодницького, який у грудні призначив Грищука своїм заступником.