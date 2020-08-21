Новий рекорд швидкості інтернету дозволяє за мить завантажити всю відеотеку Netflix. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n142796-novyy-rekord-shvydkosti-internetu-dozvolyaie-za-myt-zavantajyty-vsu-videoteku-netflix.html

Ракурс

Новий рекорд швидкості інтернету зафіксувала група японських і британських інженерів дослідницьких компаній Xtera і KDDI Research. Тепер рекорд швидкості інтернету становить 178 Тб/сек. На такій швидкості всього лише за одну секунду можна завантажити всю відеотеку Netflix.

Таку швидкість вдалося досягти завдяки новій технології, яка дозволяє передавати сигнал із частотою 16,9 ТГц. Це дало можливість суттєво збільшити пропускну здатність оптико-волоконного кабелю, повідомляє New Atlas.

Тепер максимальна швидкість у 17,8 тис. разів перевищує швидкість інтернет-з'єднання, яке наразі доступне для звичайних користувачів. Як відомо, пересічні споживачі можуть користуватися інтернетом зі швидкістю до 10 Гб/сек. Але й така швидкість доступна лише для жителів невеликих районів Японії, США та Нової Зеландії.

Найголовніше, нова технологія не вимагає прокладки нових кабелів. Достатньо лише вдосконалити існуючі мережі і встановити через кожні 100 км додаткові підсилювачі.

Для порівняння, інтернет-мережа NASA (Esnet), яка використовується вченими і дослідниками, забезпечує швидкість у 400 Гб/сек.

Як раніше писав «Ракурс», швидкість глобального супутникового інтернету Starlink, який створює компанія американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX, перевірили під час бета-тестування. Бета-тестування показало, що швидкість завантаження даних від Starlink становить від 35,5 до 60,2 Мбіт/с, швидкість вивантаження даних — у діапазоні від 4,6 до 17,7 Мбіт/с.