Під час акцій протесту в Білорусі, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n142768-u-bilorusi-zatrymaly-10-uchasnykiv-akciy-protestu-v-bresti.html

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У Берестейській області Білорусі затримали «10 активних учасників масових заворушень», їх тримають у СІЗО, де з ними проводять слідчі дії.

Затриманим від 18 до 40 років, вони мешканці Бреста, а також Брестського і Дрогичинського районів області. Про це повідомляє прес-служба Управління внутрішніх справ Берестейського облвиконкому.

Затриманих підозрюють в тому, що вони 10 серпня та вночі 11 серпня «вдавалися до насильства щодо співробітників органів внутрішніх справ», «кидали в них каміння, палиці, металеві предмети, запускали фаєри, а також пошкоджували державну власність на центральних вулицях міста».

Зазначається, що минулого тижня білоруські правоохоронці порушили низку кримінальних справ через події 10−11 серпня у Бресті та Пінську. Тоді повідомлялося, що підозрюваними є 99 осіб.

Цьогорічні президентські вибори в Білорусі, які відбулися 9 серпня, спровокували масштабні акції протесту у країні. Мітингувальники вважають, що результати виборів були сфальсифіковані на користь чинного президента Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, лідери білоруської опозиції обіцяють підтримку і допомогу військовим та силовикам, які перейдуть на бік мітингувальників.