Білоруська опозиція агітує військових і силовиків переходити на її бік. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n142763-biloruska-opozyciya-agituie-viyskovyh-i-sylovykiv-perehodyty-na-yiyi-bik-video.html

Ракурс

Білоруська опозиція закликає співробітників силових відомств і військовослужбовців переходити на сторону протестуючих. Натомість лідери білоруської опозиції обіцяють підтримку і допомогу.

Представниця координаційного штабу опозиції Білорусі Марія Колеснікова у відеозверненні заявила, що опозиція хоче побудувати нові силові структури із «гідних та чесних людей». Також Колеснікова закликала силовиків притягти до відповідальності винних у розгоні мирних мітингів та причетних до тортур протестуючих.

Крім того, Колеснікова заявила, що усім силовикам і військовим, які відмовляться виконувати злочинні накази, опозиція обіцяє скасувати борги за навчання, а також контрактні борги, якими лякають бажаючих піти з силових структур.

Гарантуємо житло і матеріальну підтримку усім, хто відмовиться виконувати злочинний наказ. Військові, силові структури, ми просимо вас допомогти нам і бути з нами, і захистити наш народ, — сказала опозиціонерка.

Як раніше писав «Ракурс», кримінальну справу проти Координаційної ради для мирної передачі влади порушили в Білорусі. В опозиції заявили, що не загрожують національній безпеці, а порушення кримінальної справи в раді розцінюють як тиск і репресії.