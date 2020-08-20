Белорусская оппозиция агитирует военных и силовиков переходить на ее сторону. Фото: DW

https://racurs.ua/n142763-belorusskaya-oppoziciya-predlagaet-voennym-i-silovikam-perehodit-na-ee-storonu-video.html

Ракурс

Белорусская оппозиция призывает сотрудников силовых ведомств и военнослужащих переходить на сторону протестующих. Взамен лидеры белорусской оппозиции обещают поддержку и помощь.

Представительница координационного штаба оппозиции Беларуси Мария Колесникова в видеообращении заявила, что оппозиция хочет построить новые силовые структуры из «достойных и честных людей». Также Колесникова призвала силовиков привлечь к ответственности виновных в разгоне мирных митингов и причастных к пыткам протестующих.

Кроме того, Колесникова заявила, что всем силовикам и военным, которые откажутся выполнять преступные приказы, оппозиция обещает отменить долги за обучение, а также контрактные долги, которыми пугают желающих уйти из силовых структур.

Гарантируем жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ. Военные, силовые структуры, мы просим вас помочь нам и быть с нами, и защитить наш народ, — сказала оппозиционерка.

Как ранее писал «Ракурс», уголовное дело против Координационного совета для мирной передачи власти возбудили в Беларуси. В оппозиции заявили, что не угрожают национальной безопасности, а возбуждение уголовного дела в совете расценивают как давление и репрессии.