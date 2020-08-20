Вспышка туляремии зафиксирована на Херсонщине. Фото: Охотники.ру

https://racurs.ua/n142762-vspyshka-tulyaremii-zafiksirovana-na-hersonschine.html

Ракурс

Вспышка туляремии зафиксирована в Херсонской области. Опасной инфекцией заразилась супружеская пара. У обоих пациентов еще 7 августа появились язвы на кистях рук и повысилась температура до 38,5°С, но лишь 13 августа они обратились за помощью к медикам.

В результате проведения лабораторных исследований было установлено, что в биоматериалах пациентов содержатся фрагменты ДНК возбудителя туляремии Francisella tularensis, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Telegram.

Было установлено, что заболевший мужчина работает егерем и во время обхода охотничьих угодий 3 августа он обнаружил в лесу полумертвого зайца. Во время обработки зайца дома егерь и его жена получили травмы рук.

Туляремия — это острая инфекционная болезнь, которой могут заразиться люди и животные. Особенно восприимчивыми являются кролики, зайцы и грызуны.

Механизмы и пути передачи туляремии:

контактный — вследствие контакта с больными грызунами или их выделениями;

алиментарный — из-за употребления пищевых продуктов и воды, инфицированных выделениями грызунов;

аэрогенный (воздушно-пылевой) — во время обработки инфицированных зерновых продуктов, фуража;

трансмиссивный — переносчиками инфекции являются насекомые.

Риск передачи туляремии от человека к человеку минимальный.

Инкубационный период туляремии длится от одного до 30 дней (обычно три-семь дней). Заболевание начинается остро, резко повышается температура тела 38−40°C.

Признаками туляремии являются увеличение лимфоузлов, сильная головная боль, общая слабость, головокружение, нарушение сознания, боль в мышцах, тошнота, рвота, покраснение лица и глаз, а также сыпь.

Без лечения болезнь длится долго, сопровождается лихорадкой, нагноением пораженных лимфоузлов и развитием осложнений, опасных для жизни человека, в частности, артрита, менингита, энцефалита, пневмонии и инфекционно-токсического шока.

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