Спалах туляремії зафіксовано на Херсонщині. Фото: Охотники.ру

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Ракурс

Спалах туляремії зафіксовано в Херсонській області. Небезпечною інфекцією заразилося подружжя. У обох пацієнтів ще 7 серпня з’явилися виразки на шкірі кистей рук та підвищилася температура до 38,5°С, але лише 13 серпня вони звернулися за допомогою до медиків.

У результаті проведення лабораторних досліджень було встановлено, що у біоматеріалах пацієнтів містяться фрагменти ДНК збудника туляремії Francisella tularensis, повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я України в Telegram.

Було встановлено, що хворий чоловік працює єгерем і під час обходу мисливських угідь 3 серпня він знайшов у лісі напівмертвого зайця. Під час обробки зайця вдома єгер і його дружина отримали травми рук.

Туляремія — це гостра інфекційна хвороба, якою можуть заразитися люди і тварини. Особливо сприйнятливими є кролики, зайці і гризуни.

Механізми і шляхи передачі туляремії:

контактний — внаслідок контакту з хворими гризунами або їхніми виділеннями;

аліментарний — через вживання харчових продуктів і води, інфікованих виділеннями гризунів;

аерогенний (повітряно-пиловий) — під час обробки інфікованих зернових продуктів, фуражу;

трансмісивний — переносниками інфекції є комахи.

Ризик передачі туляремії від людини до людини мінімальний.

Інкубаційний період туляремії триває від одного до 30 днів (зазвичай три-сім днів). Захворювання починається гостро, різко підвищується температура тіла 38−40°C.

Ознаками туляремії є збільшення лімфовузлів, сильний головний біль, загальна слабкість, запаморочення, порушення свідомості, біль у м’язах, нудота, блювота, почервоніння обличчя і очей, а також висипи.

Без лікування хвороба триває довго, супроводжується лихоманкою, нагноєнням уражених лімфовузлів і розвитком ускладнень, небезпечних для життя людини, зокрема, артриту, менінгіту, енцефаліту, пневмонії та інфекційно-токсичного шоку.

Як раніше писав «Ракурс», в Іспанії стався спалах нового вірусу. Близько 16 осіб доставлено до лікарні через вірусний менінгоенцефаліт.