Оприлюднити деталі переговорів за підсумками засідання ТКГ вимагають у Порошенка. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n142767-opryludnyty-detali-peregovoriv-za-pidsumkamy-zasidannya-tkg-vymagaut-u-poroshenka.html

Ракурс

Війна на Донбасі йде не тільки в окопах, а й за круглим столом Тристоронньої контактної групи. «Європейська солідарність» закликає владу підтвердити достовірність оприлюднених РФ документів, які пропонується затвердити під час зустрічі зовнішньополітичних радників «нормандської четвірки», а також повідомити суспільству, чи отримував Леонід Кравчук вказівки про звернення до парламенту щодо «особливого статусу» Донбасу та виборів на території ОРДЛО.

Про це повідомила нардеп із фракції «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці в Facebook.

Климпуш-Цинцадзе заявила, що згідно з оприлюдненими ЗМІ документами, Україна бере на себе зобов’язання скасувати постанову, яка не дозволяє зараз проводити місцеві вибори на окупованих територіях. Крім того, нав’язані Росією умови, на які нібито погоджується голова української делегації Кравчук, передбачають надання ОРДЛО «особливого статусу» на постійній основі, подальше відведення української армії в тил і впровадження «прямого діалогу» між українською владою і проросійськими терористами з так званих ЛНР/ДНР.

На думку нардепа, виконання хоча б однієї із зазначених вимог агресора може стати початком знищення суверенітету України.

Климпуш-Цинцадзе додала, що особливо цинічним виглядає процес здачі українського суверенітету у дні, коли Україна святкує 29-ту річницю своєї незалежності. Нардеп вимагає оприлюднити деталі переговорів, які ведуться українською делегацією, а також інструкції, якими керується голова делегації Кравчук.

Климпуш-Цинцадзе припустила, що Кравчук, відповідно до своїх повноважень, відображає офіційну позицію чинного президента Володимира Зеленського.

Як раніше писав «Ракурс», на засіданні ТКГ представник Росії Борис Гризлов висунув Україні нові вимоги. Представник Кремля заявив, що Москва буде блокувати обмін полоненими, розмінування та розведення сил, поки Верховна Рада не дозволить проведення виборів на окупованих територіях.