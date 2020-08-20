Збігнєв Рау. Фото: lodz.wyborcza.pl

https://racurs.ua/ua/n142766-scho-govoryt-pro-ukrayinu-novyy-ministr-zakordonnyh-sprav-polschi.html

Ракурс

У Польщі 20 серпня офіційно призначений новий міністр закордонних справ. Ним став Збігнєв Рау, який замінив на цій посаді Яцека Чапутовича.

Про призначення Рау міністром закордонних справ оголосив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє видання RMF24.

Рау є професором права, у минулому він був сенатором від партії «Право і справедливість». У Сеймі він був головою комітету із закордонних справ.

Як відомо, сьогодні вранці, 20 серпня, Чапутович подав у відставку. Раніше він заявляв, що після президентських виборів гарний час для заміни голови МЗС.

Слід уточнити, що під час форуму «Європа — Україна», який проходив у Польщі в лютому 2020 року, Рау назвав «абстрактним» розширення Євросоюзу на Україну, але зазначив, що більшість українців хочуть вступу до ЄС. Також Рау додав, що вступ України до ЄС не відповідає інтересам деяких країн Євросоюзу, зокрема Франції та Німеччини.

Рау порадив українцям робити все можливе для вступу в ЄС і сподіватися, що ситуація зміниться у кращий бік. Також він додав, що усі країни Східної Європи спочатку вступили до НАТО і лише після цього стали членами ЄС.

Як раніше писав «Ракурс» 28 липня Україна, Польща і Литва створили «Люблінський трикутник». Це нова платформа для політичного, економічного і соціального співробітництва.