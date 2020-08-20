Агентом ФСБ РФ виявилася екс-чиновниця із Херсонщини. Фото: pik.ua

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Ракурс

Агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації виявилася колишня співробітниця Херсонської облдержадміністрації. Екс-чиновниця була завербована спецслужбами РФ під час свого перебування на території анексованого Криму в 2015 році та очолювала на Херсонщині агентурну мережу ФСБ.

Вона займалася збором інформації про військові об'єкти на території Херсонської області, а також збирала особисті дані співробітників Служби безпеки України, повідомляє прес-служба СБУ.

Крім того, жінка повинна була вивчати суспільно-політичну обстановку в південному регіоні України і передавати дані про діяльність місцевих органів влади.

Для виконання завдань своїх російських кураторів екс-чиновниця залучила проросійськи налаштованих жителів Херсона і області. Зібрану інформацію вона передавала через канали електронного зв’язку, а також безпосередньо своїм кураторам під час поїздок до Криму та Москви.

Під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та електронні накопичувачі інформації, на яких обробляли розвідувальні дані. Також виявлено російські агітаційні матеріали і російську валюту.

Керівниця агентурної мережі затримана, слідчі підготували їй підозру за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Проводяться слідчі дії за місцем проживання спільників екс-чиновниці.

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