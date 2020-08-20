Агентом ФСБ РФ оказалась экс-чиновница из Херсонщины. Фото: pik.ua

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Ракурс

Агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации оказалась бывшая сотрудница Херсонской облгосадминистрации. Экс-чиновница была завербована спецслужбами РФ во время своего пребывания на территории аннексированного Крыма в 2015 году и возглавляла на Херсонщине агентурную сеть ФСБ.

Она занималась сбором информации о военных объектах на территории Херсонской области, а также собирала личные данные сотрудников Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Кроме того, женщина должна была изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе Украины и передавать данные о деятельности местных органов власти.

Для выполнения заданий своих российских кураторов экс-чиновница привлекла пророссийски настроенных жителей Херсона и области. Собранную информацию она передавала через каналы электронной связи, а также непосредственно своим кураторам во время поездок в Крым и Москву.

Во время обысков правоохранители обнаружили средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывали разведывательные данные. Также выявлены российские агитационные материалы и российскую валюту.

Руководительница агентурной сети задержана, следователи подготовили ей подозрение по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Проводятся следственные действия по месту жительства сообщников экс-чиновницы.

Как ранее писал «Ракурс», в Сумах СБУ разоблачила одного из антиукраинских интернет-провокаторов, которым оказался бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины. Мужчина нарушил данную Украине военную присягу и призывал в соцсетях к нарушению территориальной целостности Украины.