21 августа чествуют Мирона Ветрогона. Фото: Двина-Информ

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21 августа праздник — христиане чествуют память Мирона Критского. На Руси Мирона называли Ветрогоном, потому что в этот день часто случались сильные ветры. Мирон был очень добрым человеком, и с его именем связано множество удивительных легенд. Например, когда Мирон еще был простым земледельцем, он увидел, как воры, забравшиеся в его амбар, складывают зерно в мешки. Он не только не стал им мешать, но и помог поднять ношу на плечи. Ворам стало стыдно, и они обратились к честной жизни, вернув все ранее украденное владельцам. Это считается первым чудом Мирона.

Жители Крита единодушно избрали Мирона епископом и после этого он начал творить настоящие чудеса. Так, когда река Тритон вышла из берегов и грозила городу большим наводнением, Мирон одним движением жезла вернул ее в русло.

Наши предки подметили, если на Мирона дуют спокойные ветры-тиховики — осень будет солнечной, если случается буря — сентябрь будет ненастным.

Если на Мирона выпадал иней — это значит, что следующим летом можно рассчитывать на хороший урожай.

На Мирона было принято собирать в лесу ежевику. На Руси люди хорошо знали о целебных свойствах этой ягоды и применяли ее как противопростудное и потогонное средство.

Также 21 августа празднуют Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, который был учрежден резолюцией Генассамблеи Организации Объединенных Наций в декабре 2017 года.

Сейчас терроризм является мировой проблемой, от которой страдают разные страны. Однако, о жертвах часто забывают. Немногие государства располагают ресурсами или могут удовлетворить среднесрочные и долгосрочные нужды жертв, что необходимо для реабилитации и интеграции в общество.

В этот праздник проводятся фотовыставки о жертвах терроризма, показы документальных фильмов, различные памятные и тематические мероприятия.

Этот день в истории

21 августа происходили такие события:

в 1911 году из Лувра похищена знаменитая картина Леонардо да Винчи «Джаконда»;

в 1968 году для подавления «Пражской весны» в Чехословакию введены войска стран Варшавского договора;

в 1991 году в Москве потерпел поражение августовский путч ГКЧП.

В этот день родились: