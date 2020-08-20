21 августа чествуют Мирона Ветрогона и празднуют Международный день памяти и поминовения жертв терроризмаhttps://racurs.ua/n142764-21-avgusta-chestvuut-mirona-vetrogona-i-prazdnuut-mejdunarodnyy-den-pamyati-i-pominoveniya-jertv.htmlРакурс
21 августа праздник — христиане чествуют память Мирона Критского. На Руси Мирона называли Ветрогоном, потому что в этот день часто случались сильные ветры. Мирон был очень добрым человеком, и с его именем связано множество удивительных легенд. Например, когда Мирон еще был простым земледельцем, он увидел, как воры, забравшиеся в его амбар, складывают зерно в мешки. Он не только не стал им мешать, но и помог поднять ношу на плечи. Ворам стало стыдно, и они обратились к честной жизни, вернув все ранее украденное владельцам. Это считается первым чудом Мирона.
Жители Крита единодушно избрали Мирона епископом и после этого он начал творить настоящие чудеса. Так, когда река Тритон вышла из берегов и грозила городу большим наводнением, Мирон одним движением жезла вернул ее в русло.
Наши предки подметили, если на Мирона дуют спокойные ветры-тиховики — осень будет солнечной, если случается буря — сентябрь будет ненастным.
Если на Мирона выпадал иней — это значит, что следующим летом можно рассчитывать на хороший урожай.
На Мирона было принято собирать в лесу ежевику. На Руси люди хорошо знали о целебных свойствах этой ягоды и применяли ее как противопростудное и потогонное средство.
Также 21 августа празднуют Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, который был учрежден резолюцией Генассамблеи Организации Объединенных Наций в декабре 2017 года.
Сейчас терроризм является мировой проблемой, от которой страдают разные страны. Однако, о жертвах часто забывают. Немногие государства располагают ресурсами или могут удовлетворить среднесрочные и долгосрочные нужды жертв, что необходимо для реабилитации и интеграции в общество.
В этот праздник проводятся фотовыставки о жертвах терроризма, показы документальных фильмов, различные памятные и тематические мероприятия.
Этот день в истории
21 августа происходили такие события:
- в 1911 году из Лувра похищена знаменитая картина Леонардо да Винчи «Джаконда»;
- в 1968 году для подавления «Пражской весны» в Чехословакию введены войска стран Варшавского договора;
- в 1991 году в Москве потерпел поражение августовский путч ГКЧП.
В этот день родились:
- русский революционер еврейского происхождения Лев Троцкий (1879 год);
- советский актер и клоун Юрий Никулин (1921 год);
- российский боксер Николай Валуев (1973 год);
- американская актриса Хейден Панеттьер (1989 год).