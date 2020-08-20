21 серпня вшановують Мирона Вітрогона. Фото: Двіна-Інформ

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Ракурс

21 серпня свято — християни вшановують пам’ять Мирона Крітського. На Русі Мирона називали Вітрогоном, тому що цього дня часто траплялися сильні вітри. Мирон був дуже доброю людиною, і з його ім’ям пов’язано безліч дивовижних легенд. Наприклад, коли Мирон ще був простим хліборобом, він побачив, як злодії, що забралися до його комори, складають зерно в мішки. Він не тільки не став їм заважати, а й допоміг підняти ношу на плечі. Злодіям стало соромно, і вони почали чесне життя, а вкрадене повернули власникам. Це вважається першим чудом Мирона.

Жителі Кріту одностайно обрали Мирона єпископом і після цього він почав творити справжні чудеса. Так, коли річка Тритон вийшла з берегів і загрожувала місту великою повінню, Мирон одним рухом жезла повернув її в русло.

Наші пращури помітили, якщо на Мирона дмуть спокійні вітри, то осінь буде сонячною, якщо трапляється буря — вересень буде непогожим.

Якщо на Мирона випадав іній — це значить, що наступного літа можна розраховувати на хороший врожай.

На Мирона було прийнято збирати в лісі ожину. На Русі люди добре знали про цілющі властивості цієї ягоди і застосовували її як протизастудний та потогінний засіб.

Також 21 серпня святкують Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму, який був встановлений резолюцією Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй у грудні 2017 року.

Зараз тероризм є світовою проблемою, від якої страждають різні країни. Однак, про жертв часто забувають. Небагато держав мають у своєму розпорядженні достатні ресурси або можуть задовольнити середньострокові і довгострокові потреби жертв, що є необхідним для реабілітації та інтеграції у суспільство.

Цього дня проводяться фотовиставки про жертв тероризму, покази документальних фільмів, різні пам’ятні та тематичні заходи.

Цей день в історії

21 серпня відбувалися такі події:

у 1911 році з Лувра викрадено знамениту картину Леонардо да Вінчі «Джоконда»;

у 1968 році для придушення «Празької весни» у Чехословаччину введені війська країн Варшавського договору;

у 1991 році в Москві зазнав поразки серпневий путч ДКНС.

Цього дня народилися: