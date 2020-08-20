21 серпня вшановують Мирона Вітрогона та святкують Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризмуhttps://racurs.ua/ua/n142764-21-serpnya-vshanovuut-myrona-vitrogona-ta-svyatkuut-mijnarodnyy-den-pam-yati-i-pomynannya-jertv.htmlРакурс
21 серпня свято — християни вшановують пам’ять Мирона Крітського. На Русі Мирона називали Вітрогоном, тому що цього дня часто траплялися сильні вітри. Мирон був дуже доброю людиною, і з його ім’ям пов’язано безліч дивовижних легенд. Наприклад, коли Мирон ще був простим хліборобом, він побачив, як злодії, що забралися до його комори, складають зерно в мішки. Він не тільки не став їм заважати, а й допоміг підняти ношу на плечі. Злодіям стало соромно, і вони почали чесне життя, а вкрадене повернули власникам. Це вважається першим чудом Мирона.
Жителі Кріту одностайно обрали Мирона єпископом і після цього він почав творити справжні чудеса. Так, коли річка Тритон вийшла з берегів і загрожувала місту великою повінню, Мирон одним рухом жезла повернув її в русло.
Наші пращури помітили, якщо на Мирона дмуть спокійні вітри, то осінь буде сонячною, якщо трапляється буря — вересень буде непогожим.
Якщо на Мирона випадав іній — це значить, що наступного літа можна розраховувати на хороший врожай.
На Мирона було прийнято збирати в лісі ожину. На Русі люди добре знали про цілющі властивості цієї ягоди і застосовували її як протизастудний та потогінний засіб.
Також 21 серпня святкують Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму, який був встановлений резолюцією Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй у грудні 2017 року.
Зараз тероризм є світовою проблемою, від якої страждають різні країни. Однак, про жертв часто забувають. Небагато держав мають у своєму розпорядженні достатні ресурси або можуть задовольнити середньострокові і довгострокові потреби жертв, що є необхідним для реабілітації та інтеграції у суспільство.
Цього дня проводяться фотовиставки про жертв тероризму, покази документальних фільмів, різні пам’ятні та тематичні заходи.
Цей день в історії
21 серпня відбувалися такі події:
- у 1911 році з Лувра викрадено знамениту картину Леонардо да Вінчі «Джоконда»;
- у 1968 році для придушення «Празької весни» у Чехословаччину введені війська країн Варшавського договору;
- у 1991 році в Москві зазнав поразки серпневий путч ДКНС.
Цього дня народилися:
- російський революціонер єврейського походження Лев Троцький (1879 рік);
- радянський актор і клоун Юрій Нікулін (1921 рік);
- російський боксер Микола Валуєв (1973 рік);
- американська актриса Гейден Панеттьєр (1989 рік).