Збигнев Рау. Фото: lodz.wyborcza.pl

https://racurs.ua/n142766-chto-govorit-ob-ukraine-novyy-ministr-inostrannyh-del-polshi.html

Ракурс

В Польше 20 августа официально назначен новый министр иностранных дел. Им стал Збигнев Рау, который заменил на этом посту Яцека Чапутовича.

О назначении Рау министром иностранных дел объявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает издание RMF24.

Рау является профессором права, в прошлом он был сенатором от партии «Право и справедливость». В Сейме он был главой комитета по иностранным делам.

Как известно, сегодня утром, 20 августа, Чапутович подал в отставку. Ранее он заявлял, что после президентских выборов хорошее время для замены главы МИД.

Следует уточнить, что во время форума «Европа — Украина», который проходил в Польше в феврале 2020 года, Рау назвал «абстрактным» расширение Евросоюза на Украину, но уточнил, что большинство украинцев хотят вступления в ЕС. Также Рау добавил, что вступление Украины в ЕС не отвечает интересам некоторых стран Евросоюза, в частности Франции и Германии.

Рау посоветовал украинцам делать все возможное для вступления в ЕС и надеяться, что ситуация изменится в лучшую сторону. Также он добавил, что все страны восточной Европы сначала вступили в НАТО и лишь после этого стали членами ЕС.

Как ранее писал «Ракурс», 28 июля Украина, Польша и Литва создали «Люблинский треугольник». Это новая платформа для политического, экономического и социального сотрудничества.