Війна на Донбасі. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n142748-kreml-postavyv-ukrayini-ultymatum-chogo-vymagaie-krayina-agresor.html

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Війна на Донбасі продовжується через умови, які висуває Москва. У Кремлі відмовляться від перемир’я на окупованих територіях, якщо Верховна Рада не змінить постанову про місцеві вибори.

Голова української делегації в тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук звернувся до Верховної Ради зі проханням розглянути питання про відповідність постанови про місцеві вибори мінським угодам. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що на засіданні ТКГ представник Росії Борис Гризлов разом з окупантами висунули Україні нові вимоги. Представник Кремля заявив, що Москва буде блокувати обмін полоненими, розмінування та розведення сил, поки Верховна Рада не дозволить проводити вибори на окупованих територіях.

Окупанти заявляють, що постанова не відповідає мінським домовленостям. Зі свого боку Кравчук заявив:

Якщо ми хочемо йти вперед, треба шукати дорогу вперед. Якщо не хочемо, треба сказати, мов ми не хочемо, хай буде так, як є. Тоді ніяких переговорів не буде, просто будемо стояти і битися на кордоні.

Він додав, що Кремль офіційно заявив, що якщо у Верховній Раді не переглянуть це питання, то переговори щодо Донбасу закінчаться.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що особливий статус Донбасу не вноситимуть в українську Конституцію, ця процедура не знайде підтримки серед депутатів Верховної Ради України.

Щонайменше три парламентські фракції не голосуватимуть за особливий статус для окремих районів Донецької та Луганської областей.