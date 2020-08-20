Война на Донбассе. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n142748-kreml-postavil-ukraine-ultimatum-chego-trebuet-strana-agressor.html

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Война на Донбассе продолжается из-за условий, которые выдвигает Москва. В Кремле откажутся от перемирия на оккупированных территориях, если Верховная Рада не изменит постановление о местных выборах.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук обратился к Верховной Раде с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии постановления о местных выборах минским соглашениям. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что на заседании ТКГ представитель России Борис Грызлов вместе с оккупантами выдвинули Украине новые требования. Представитель Кремля заявил, что Москва будет блокировать обмен пленными, разминирование и разведение сил, пока Верховная Рада не позволит проводить выборы на оккупированных территориях.



Оккупанты заявляют, что постановление не соответствует минским договоренностям. В свою очередь Кравчук заявил:

Если мы хотим идти вперед, надо искать дорогу вперед. Если не хотим, надо сказать, мол, мы не хотим, пусть будет так, как есть. Тогда никаких переговоров не будет, просто будем стоять и сражаться на границе.

Он добавил, что Кремль официально заявил, что если в Верховной Раде не пересмотрят этот вопрос, то переговоры по Донбассу закончатся.

Напомним, ранее мы сообщали, что особый статус Донбасса не будут вносить в украинскую Конституцию, эта процедура не найдет поддержки среди депутатов Верховной Рады Украины.

По меньшей мере три парламентские фракции не будут голосовать за особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей.