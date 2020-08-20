Обнародовать детали переговоров по итогам заседания ТКГ требуют у Порошенко. Фото: LIGA.net

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Ракурс

Война на Донбассе идет не только в окопах, но и за круглым столом Трехсторонней контактной группы. «Европейская солидарность» призывает власть подтвердить достоверность обнародованных РФ документов, которые предлагается утвердить во время встречи внешнеполитических советников «нормандской четверки», а также сообщить обществу, получал ли Леонид Кравчук указания об обращении к парламенту относительно «особого статуса» Донбасса и выборов на территории ОРДЛО.

Об этом сообщила нардеп из фракции «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

Климпуш-Цинцадзе заявила, что согласно обнародованным СМИ документам, Украина берет на себя обязательство отменить постановление, которое не позволяет сейчас проводить местные выборы на оккупированных территориях. Кроме того, навязанные Россией условия, на которые якобы соглашается председатель украинской делегации Кравчук, предусматривают предоставление ОРДЛО «особого статуса» на постоянной основе, дальнейший отвод украинской армии в тыл и внедрение «прямого диалога» между украинской властью и пророссийскими террористами из так называемых ЛНР/ДНР.

По мнению нардепа, выполнение хотя бы одного из указанных требований агрессора может стать началом уничтожения суверенитета Украины.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что особенно циничным выглядит процесс сдачи украинского суверенитета в дни, когда Украина празднует 29-ю годовщину своей независимости. Нардеп требует обнародовать детали переговоров, которые ведутся украинской делегацией, а также инструкции, которыми руководствуется глава делегации Кравчук.

Климпуш-Цинцадзе предположила, что Кравчук, в соответствии со своими полномочиями, отражает официальную позицию действующего президента Владимира Зеленского.

Как ранее писал «Ракурс», на заседании ТКГ представитель России Борис Грызлов выдвинул Украине новые требования. Представитель Кремля заявил, что Москва будет блокировать обмен пленными, разминирование и разведение сил, пока Верховная Рада не разрешит проведение выборов на оккупированных территориях.