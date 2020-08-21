Во время акций протеста в Беларуси, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n142768-protesty-v-belarusi-v-brestskoy-oblasti-zaderjali-10-aktivistov.html

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В Брестской области Беларуси задержали «10 активных участников массовых беспорядков», их держат в СИЗО, где с ними проводят следственные действия.

Задержанным от 18 до 40 лет, они жители Бреста, а также Брестского и Дрогичинского районов области. Об этом сообщает пресс-служба Управления внутренних дел Брестского облисполкома.

Задержанных подозревают в том, что они 10 августа и ночью 11 августа «применяли насилие к сотрудникам органов внутренних дел», «бросали в них камни, палки, металлические предметы, запускали фаеры, а также повреждали государственное имущество на центральных улицах города».

Отмечается, что на прошлой неделе белорусские правоохранители возбудили ряд уголовных дел из-за событий 10−11 августа в Бресте и Пинске. Тогда сообщалось, что подозреваемыми являются 99 человек.

Президентские выборы в Беларуси, которые состоялись 9 августа, спровоцировали масштабные акции протеста в стране. Митингующие считают, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу действующего президента Александра Лукашенко.

Напомним, лидеры белорусской оппозиции обещают поддержку и помощь военным и силовикам, которые перейдут на сторону митингующих.