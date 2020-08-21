Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: belta.by

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Протесты в Беларуси были спланированы и организованы из-за рубежа.

Ситуацию в стране в Минске считают очень политизированной, но не катастрофической. Протесты в стране спланировали и организовали Соединенные Штаты Америки, а европейские страны им подыгрывают в этом. Таким образом они хотят направить Беларусь против России. Такое заявление 21 августа сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «Белта».

Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это не случайно, — заявил он.

Лукашенко добавил, что иностранцы не только «взбудоражили людей внутри страны», а теперь еще и «с внешней стороны начали давить уже силой оружия». По его словам, он был вынужден перебросить большое количество войск на западное направление. В субботу, 22 августа, он будет инспектировать в Гродно армию.

Атакуют Россию прежде всего, но хотят смять Беларусь, но Беларусь и Россия дадут отпор. Хочу сохранить мир и спокойствие для тех, кто хочет работать и не хочет переводить Беларусь на военное положение, — добавил президент.

Также не забыл упомянуть Лукашенко и о своей главной оппонентке Светлане Тихановской. Заявил, что та сама просила ее вывезти за границу — к детям в Литву.

Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее бросили на пепелище, и она топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали МИД, спецслужбы, начала делать заявления, — отметил белорусский президент.

Напомним, оппозиционерка Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, заявила, что вернется домой тогда, когда будет чувствовать себя в Беларуси в безопасности.