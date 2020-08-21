Президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: belta.by

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Протести в Білорусі були сплановані та організовані з-за кордону.

Ситуацію в країні у Мінську вважають дуже заполітизованою, але не катастрофічною. Протести в країні спланували і організували Сполучені Штати Америки, а європейські країни їм підіграють у цьому. Таким чином вони хочуть направити Білорусь проти Росії. Таку заяву 21 серпня зробив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає «Белта».

Планують все це і направляють США, а європейці підіграють. Сказано так —зроблять так. Створено спеціальний центр під Варшавою. Ми контролюємо, знаємо, чим він займається. Почали брязкати гусеницями. Розумієте, коли неспокійно поруч і танки починають пересуватися і літаки літати, це не випадково, — заявив він.

Лукашенко додав, що іноземці не лише «розбурхали людей всередині країни», а тепер ще й «із зовнішнього боку почали тиснути вже силою зброї». За його словами, він був змушений перекинути велику кількість військових на західний напрямок. У суботу, 22 серпня, він інспектуватиме у Гродно армію.

Атакують Росію перш за все, але хочуть зім’яти Білорусь, але Білорусь і Росія дадуть відсіч. Хочу зберегти мир і спокій для тих, хто хоче працювати і не хоче переводити Білорусь на воєнний стан, — додав президент.

Також не забув згадати Лукашенко й свою головну опонентку Світлану Тихановську. Заявив, що та сама просила його вивезти за кордон — до дітей у Литву.

Вона нормальна жінка, любить своїх дітей. Але її кинули на попелище, і вона топчеться на цих головешках. Її обплутали, огорнули МЗС, спецслужби, почала робити заяви, — зазначив білоруський президент.

Нагадаємо, опозиціонерка Світлана Тихановська, яка наразі перебуває у Литві, заявила, що повернеться додому тоді, коли почуватиметься у Білорусі в безпеці.