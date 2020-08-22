Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает бить рекорды, в Минздраве готовятся ко второй волне заболевания.

За сутки вирус обнаружили у 2 тыс. 328 граждан. Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 102 тыс. 971 человек.



Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 657 человек, а в целом уже выздоровели 51 тыс. 735 человека. Сейчас болеют 48 тыс. 992 пациентов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За сутки умерли от болезни 37 человек. Общее число жертв составляет 2 тыс. 244 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии было 161 тыс. 819.





Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Харьковской (219 человек), Черновицкой (209 человек), Одесской (208 человек), Тернопольской областях (206 новых больных). Меньше всего случаев COVID-19 22 августа фиксировались в Херсонской и Кировоградской областях — три и пять случаев соответственно.





Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус превратил Харьковскую областную инфекционную больницу в реанимацию, потому что 50% зараженных находятся в тяжелом состоянии и требуют постоянного внимания врачей.