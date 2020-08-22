Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142820-koronavirus-v-ukrayini-vstanovyv-novyy-rekord-za-dobu-ponad-2-tys-vypadkiv-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує бити рекорди, у Міністерстві охорони здоров’я готуються до другої хвилі захворювання.

За добу вірус виявили у 2 тис. 328 громадян. Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 102 тис. 971 особа. Подолали коронавірус станом на вчора 657 людей, а в цілому вже одужали 51 тис. 735 людей. Зараз хворіють 48 тис. 992 пацієнтів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

За добу померли від хвороби 37 осіб. Загальна кількість жертв становить 2 тис. 244 людини. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 161 тис. 819.







Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в Харківській (219 осіб), Чернівецькій (209 осіб), Одеській (208 осіб), Тернопільській областях (206 нових хворих). Найменше випадків COVID-19 22 серпня фіксувалося в Херсонській і Кіровоградській областях — три та п’ять випадків відповідно.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус перетворив Харківську обласну інфекційну лікарню в реанімацію, бо 50% заражених перебувають у важкому стані і вимагають постійної уваги лікарів.