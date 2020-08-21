Харківська лікарня через коронавірус на 50% перетворилася в реанімацію

Харківська лікарня через коронавірус перетворилася в реанімацію. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n142808-harkivska-likarnya-cherez-koronavirus-na-50-peretvorylasya-v-reanimaciu.html

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Коронавірус у Харкові перетворив обласну інфекційну лікарню у реанімацію, бо 50% заражених перебувають у важкому стані й потребують постійної уваги лікарів.

Через це важко щодня забезпечувати належний догляд за понад 240 пацієнтами, а заклад саме укомплектований лікарями та медсестрами в розрахунку на таку кількість ліжок. Не вистачає лише молодшого медперсоналу. Колектив не зможе належно працювати, якщо в лікарні перебуватиме 300 пацієнтів. Про це 21 серпня заявив директор лікарні Павло Нартов, повідомляє «Укрінформ».

За словами медика, раніше в лікарні під час епідемії кору було й по 350 ліжок, але це були однопрофільні хворі, і вони знаходилися по 6−8 людей в одній палаті.

Але не зараз. Бо зараз це хворі з тяжким перебігом. Хворі на кисневій терапії, які в будь-який момент можуть потрапити до реанімації на ШВЛ. Зараз наша лікарня практично на 50% — це реанімація. У нас і в звичайних відділеннях стоять апарати ШВЛ, бо люди потребують допомоги, — зазначив Нартов.



Керівник лікарні не виключає, що кількість заражених в регіоні збільшуватиметься. Він зазначив, що 21 серпня в лікарні ввели в роботу кисневу цистерну яку купили благодійники, але скоро і цього не вистачатиме. Раніше за місяць часу лікарня використовувала 24 балони кисню, а наразі щодня використовується понад 100 балонів.

Нагадаємо, коронавірусом інфікувалися понад 20 керівних чиновників Львівської міської ради. Через спалах COVID-19 перенесли засідання сесії міськради. Коронавірусом заразилися двоє заступників міського голови, представник секретаріату міськради, керівники департаментів та управлінь, а також їхні заступники.