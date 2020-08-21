Харьковская больница из-за коронавируса на 50% превратилась в реанимацию

Харьковская больница из-за коронавируса превратилась в реанимацию. Фото: Слуга народа

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Коронавирус в Харькове превратил областную инфекционную больницу в реанимацию, потому что 50% зараженных находятся в тяжелом состоянии и требуют постоянного внимания врачей.

Из-за этого трудно ежедневно обеспечивать надлежащий уход за более чем 240 пациентами, а заведение укомплектовано врачами и медсестрами в расчете на такое количество коек. Не хватает только младшего медперсонала. Коллектив не сможет должным образом работать, если в больнице будет находиться 300 пациентов. Об этом 21 августа заявил директор больницы Павел Нартов, сообщает «Укринформ».

По словам медика, раньше в больнице во время эпидемии кори было и по 350 коек, но это были однопрофильные больные, и они находились по 6−8 человек в одной палате.

Но не сейчас. Потому что сейчас это больные с тяжелым течением. Больные кислородной терапии, которые в любой момент могут попасть в реанимацию на ИВЛ. Сейчас наша больница практически на 50% — это реанимация. У нас и в обычных отделениях стоят аппараты ИВЛ, потому что люди нуждаются в помощи, — отметил Нартов.



Руководитель больницы не исключает, что количество зараженных в регионе будет увеличиваться. Он отметил, что 21 августа в больнице ввели в работу кислородную цистерну которую купили благотворители, но скоро и этого не будет хватать. Раньше больница использовала 24 баллона кислорода в месяц, а сейчас ежедневно используется более 100 баллонов.

Напомним, коронавирусом заразились более 20 руководящих чиновников Львовского городского совета. Из-за вспышки COVID-19 перенесли заседание сессии горсовета. Коронавирусом заразились два заместителя городского головы, представитель секретариата горсовета, руководители департаментов и управлений, а также их заместители.