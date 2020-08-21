Погода в Украине. Фото: Liter.kz

https://racurs.ua/n142807-mestami-nochnye-dojdi-i-grozy-na-ugo-vostoke-pogoda-v-ukraine-22-avgusta-karta.html

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Погода в Украине 22 августа будет относительно теплой. В западных областях сутки пройдут без осадков. В центральных, северных, восточных и южных областях ожидаются ночные дожди. В Херсоне, Запорожье, Днепре и Донецке дожди будут идти на протяжении суток, возможны грозы.

Дневная температура будет колебаться от 24° на севере до 30° на юге, а ночью температура воздуха прогреется от 13° на севере до 21° на юге, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 22 августа будет теплой, ночью ожидается дождь. Столбики термометров ночью опустятся до 16−18°, днем — поднимутся до 24−26°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет теплой, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит 13−15°, днем — 27−29°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет теплой и сухой. Ночью термометры покажут 19−21°, днем — 28−30°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре 22 августа будет дождливой, возможны грозы. Температура воздуха ночью опустится до 16−18°, днем — поднимется до 25−27°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет относительно теплой, ночью возможен дождь. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 14−16°, днем — 25−27°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 22 августа будет теплой и сухой. Ночью температура составит 14−16°, днем ​​воздух прогреется до 28−30°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 22 августа будет спокойной. Лишь небольшие возмущения магнитного поля возможны на протяжении суток.