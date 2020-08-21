Погода в Україні. Фото: Liter.kz

https://racurs.ua/ua/n142807-podekudy-nichni-doschi-ta-grozy-na-pivdennomu-shodi-pogoda-v-ukrayini-22-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 22 серпня буде відносно теплою. У західних областях доба пройде без опадів. У центральних, північних, східних та південних областях вночі очікуються дощі. У Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі та Донецьку дощі йтимуть протягом доби, можливі грози.

Вдень температура коливатиметься від 24° на півночі до 30° на півдні, а вночі температура повітря прогріється від 13° на півночі до 21° на півдні, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 22 серпня буде теплою, вночі очікується дощ. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 16−18°, вдень — піднімуться до 24−26°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде теплою, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 13−15°, вдень — 27−29°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде теплою і сухою. Вночі термометри покажуть 19−21°, вдень — 28−30°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі 22 серпня буде дощовою, можливі грози. Температура повітря вночі опуститься до 16−18°, вдень — підніметься до 25−27°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде відносно теплою, вночі можливий дощ. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 14−16°, вдень — 25−27°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 22 серпня буде теплою і сухою. Вночі температура становитиме 14−16°, вдень повітря прогріється до 28−30°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 22 серпня буде спокійною. Лише невеликі збурення магнітного поля можливі протягом доби.