Спецназовец США считал себя «сыном России» и шпионил для россиян на протяжении 15 лет

Шпионаж. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142819-specnazovec-ssha-schital-sebya-synom-rossii-i-shpionil-dlya-rossiyan-na-protyajenii-15-let.html

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Шпиона, который передавал секретную информацию об американских вооруженных силах российской разведке, задержали в США. Подозреваемый в шпионаже Питер Деббинс — военный армии США в отставке.

Шпион работал под кодовым именем «Икар Лесников». Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции США.

Сообщается, что Деббинс проходил службу в войсках спецназначения США («зеленые береты»). В это время он передавал россиянам информацию о работе химического подразделения и сил специального назначения, а также о своих коллегах. Отмечается, что последних также могли вербовать россияне.

Сотрудничество шпиона с Кремлем продолжалось 15 лет. Он сливал информацию для России с декабря 1996 года по январь 2011 года. Раскрыл собранную за годы службы информацию 45-летний мужчина в 2008 году, после ухода в отставку.

Деббинс покинул армию в 2005 году после почетного увольнения. Известно, что его жена — россиянка из Челябинска, а мать родилась в СССР.

Шпиона арестовали в его доме в штате Вирджиния. Ему уже вручили обвинение в шпионаже. Если его признают виновным — ему светит пожизненное заключение.

Журналисты выяснили, что Деббинс сначала работал на Кремль не за деньги, а по идейным соображениям. Он считал себя «сыном России».

Напомним, ранее мы сообщали, что «Американского шпиона» Уилана в Москве приговорили к 16 годам колонии строгого режима.