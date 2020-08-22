Шпигунство. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142819-specpryznachenec-ssha-vvajav-sebe-synom-rosiyi-ta-shpyguvav-dlya-rosiyskoyi-rozvidky-vprodovj-15.html

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Шпигуна, що передавав секретну інформацію про американські збройні сили російській розвідці, затримали в США. Підозрюваний у шпигунстві Пітер Деббінс — військовий армії США у відставці.

Він мав кодове ім’я «Ікар Лесніков». Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції США.

Повідомляється, що Деббінс проходив службу у військах спецпризначення США («зелені берети»). У цей час чоловік передавав росіянам інформацію про роботу хімічного підрозділу та сил спеціального призначення, а також про своїх колег. Наголошується, що останніх також могли вербувати росіяни.

Співпраця шпигуна з Кремлем продовжувалася 15 років. Він діставав інформацію для Росії з грудня 1996 року по січень 2011 року. Розкрив зібрану за роки служби інформацію 45-річний чоловік у 2008 році, після виходу у відставку.

Деббінс покинув армію у 2005 році після почесного звільнення. Відомо, що його дружина — росіянка з Челябінська, а мати народилася в СРСР.

Шпигуна заарештували в його будинку в штаті Вірджинія. Йому вже оголосили звинувачення в шпигунстві. Якщо його визнають винним — йому світить довічне ув’язнення.

Журналісти з’ясували, що Деббінс спершу працював на Кремль не за гроші, а з ідейних міркувань. Він вважав себе «сином Росії».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Американського шпигуна» Вілана в Москві засудили до 16 років колонії суворого режиму.