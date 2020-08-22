Тихановська не планує балотуватися в президенти на нових виборах

Світлана Тихановська. Фото: Захід.нет

https://racurs.ua/ua/n142821-tyhanovska-ne-planuie-balotuvatysya-v-prezydenty-na-novyh-vyborah.html

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Світлана Тихановська, головний опозиційний кандидат на виборах президента Білорусі та конкурент Олександра Лукашенка, не має наміру балотуватися на пост президента на нових виборах.

Вона заявила, що її основна місія — чесні та прозорі вибори в Білорусі, а не пост президента. Про це вона розповіла в інтерв’ю для «Белсат».

Опозиціонерка також додала, що виступає категорично проти втручання іноземних держав до питання кризи в Білорусі. На її думку, це питання повинно вирішуватися лише всередині країни.

Для подолання кризи опозиціонерами була створена Координаційна рада, яку вони пропонують у якості посередника між владою та народом, який вимагає чесних виборів.

Зі свого боку влада Лукашенка не поспішає йти на поступки — у генпрокуратурі Білорусі відкрили кримінальне провадження щодо Координаційної ради. Опозиціонерів звинувачують у захопленні державної влади й заподіянні шкоди національній безпеці за ст. 361 Кримінального кодексу Білорусі.

Нагадаємо, результати президентських виборів у Білорусі спричинили масові акції протесту. Усього під час акцій протесту затримали майже 7 тис. людей. Сотні постраждали під час затримань.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі, назвав протести «заворушкою». Він заявив, що протести в країні спланували і організували Сполучені Штати Америки, а європейські країни їм підіграють у цьому. У такий спосіб вони хочуть направити Білорусь проти Росії.