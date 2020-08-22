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Ракурс
Алексей Навальний. Фото: Украинская правда

Самолет с Навальным прибыл в Берлин

22 авг 2020, 10:53
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Алексей Навальный, российский оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией, был доставлен в Берлин на лечение.

Политик находится в тяжелом состоянии из-за отравления. Об этом заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

Самолет с политиком Bombardier Challenger 604 вылетел из аэропорта Омска в Германию утром 22 августа. Алексей Навальный должен пройти лечение в клинике Шарите в Берлине после отравления.

Сообщается, что за прошедшие сутки семья и соратники оппозиционера требовали его транспортировки в Германию, где он может получить высококвалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, ранее мы сообщали, что 20 августа российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в реанимацию с борта самолета в состоянии комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.


Родственники и соратники обратились с просьбой к Кремлю помочь организовать транспортировку Навального в Германию, однако утром 21 августа врачи больницы Омска отказались выдать разрешение на перевозку политика. Вечером 21 августа российские врачи выдали разрешение на лечение Навального в немецком госпитале.

Приспешники оппозиционера заявляют, что ему подсыпали яд в чай. В свою очередь российские врачи полностью отрицают наличие яда в теле политика.

Источник: Ракурс


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