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Ракурс
Казак из Хортицы. Фото: Facebook

Казак из Хортицы, который разрубил огурец Зеленскому, идет в политику

22 авг 2020, 14:26
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Казак, который выполнил опасный трюк во время визита Владимира Зеленского на Хортицу, решил податься в политику.

Андрей Лозовой вошел в команду местной политической силы «Справжні дії». Об этом сообщила советник председателя Запорожской областной государственной администрации Татьяна Ковылина на своей странице в Facebook.

Пост в Facebook. Скриншот: Ракурс

Она рассказала, что планирует выдвигаться в мэры города, а казак из Хортицы станет членом ее команды. Сообщается, что он будет вместе с другими членами политсилы разрабатывать стратегию реформации города.


Напомним, ранее мы сообщали, что в Запорожье президент Владимир Зеленский проверил себя на храбрость, согласившись на опасный трюк от артистов конного театра на Хортице.

Президент согласился вопреки протестам со стороны охраны. Казак долго прицеливался, но удачно разрезал огурец под аплодисменты присутствующих.

Источник: Ракурс


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