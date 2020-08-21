Півсім’ї Зеленських перехворіло коронавірусом, фото — Страна

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Ракурс

На коронавірус перехворів 7-річний син президента України Кирило Зеленський.

Володимир Зеленський заявив про це на брифінгу в Миколаївській області.

Президент повідомив, що «діти справді легше переносять цю хворобу, ніж дорослі».

Раніше інфікувалася COVID-19 й дружина Зеленського Олена.

COVID-19 — це зараза. Іншого слова і немає. Захворіла моя дружина. І син, до речі, теж. І вони разом лікувалися в лікарні, — розповів президент.

Зеленський також розповів про те, що Україна не могла розробляти вакцину від коронавірусу, але нині кілька підприємств готові її виробляти, щойно світ отримає дієву й ефективну розробку.

Повірте нашій сім’ї — це важко. Три тижні дуже важко хворіти. Особливо на початку другого тижня… Важко психологічно. Хочу, щоб люди дуже обережно ставилися до коронавірусу. Ми вже на хвилі двох тисяч інфікувань щодня, — розповів Зеленський на брифінгу.



Нагадаємо, що у червні Олена Зеленська потрапила в лікарню з COVID-19. Їй діагностували двосторонню пневмонію середнього ступеня важкості. На початку липня Зеленська одужала.

Зеленські виховують 7-річного сина Кирила та 15-річну доньку Олександру.