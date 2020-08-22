Перелік країн «червоної» зони оновило МОЗ. Фото: 3DNews

https://racurs.ua/ua/n142832-perelik-krayin-chervonoyi-zony-onovylo-moz.html

Ракурс

Перелік країн розділених на зони за показником активних випадків зараження коронавірусом на 100 тис. населення оновило Міністерство охорони здоров’я. Тепер у «червоній» зоні 65 держав.

Україна віднесена до «зеленої» зони, про що свідчать дані на сайті МОЗ.

До «червоної» зони потрапили США, Іспанія, Румунія, Албанія та Монако.

У «зеленій» зоні перебувають Росія, Франція, Сербія, Хорватія, Болгарія, Швеція та інші держави.

Оновлені дані МОЗ свідчать про те, що із «червоної» зони були виключені Росія, Молдова, Білорусь, Франція, Єгипет, Болгарія та Чехія.

Як раніше писав «Ракурс», Міністерство охорони здоров’я оновило карантинні зони в Україні. Нове зонування буде діяти із 24 серпня протгом 14 днів.