Коронавирус «обезглавил» Тернопольскую ОГА. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n142834-koronavirus-obezglavil-ternopolskuu-oga.html

Ракурс

Коронавирус буквально «обезглавил» Тернопольскую областную государственную администрацию. Глава ОГА Владимир Труш подхватил коронавирус, тест показал позитивный результат.

Об этом сообщил сам Труш на своей страничке в Facebook.

Глава Тернопольской ОГА заявил, что администрация проводит все необходимые мероприятия по недопущению распространения коронавируса, но статистика плачевна. За последние сутки на Тернопольщине зафиксированы 207 новых случаев инфицирования.

Труш сообщил, что сейчас он находится на самоизоляции, ему назначен курс медикаментозного лечения. Глава ОГА признался, что самочувствие у него не важное.

Тем не менее, он намерен вопросы области решать в дистанционном режиме. Труш считает, что за время карантина все уже научились работать дистанционно.

Глава ОГА напомнил, что коронавирус — это не шутки, а реальная угроза и призвал жителей области придерживаться карантинных правил.

Как ранее писал «Ракурс», более 20 чиновников Львовского горсовета заразились коронавирусом. Это стало причиной переноса заседания сессии Львовского горсовета.