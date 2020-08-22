Израиль призывает Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань. Фото: Вечерний Николаев

https://racurs.ua/n142835-izrail-prizyvaet-zelenskogo-zapretit-palomnichestvo-hasidov-v-uman.html

Ракурс

Коронавирус в мире распространяется и любые массовые мероприятия могут стать причиной бесконтрольной вспышки эпидемии. Глава израильской целевой группы по коронавирусу Рони Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в этом году паломничество хасидов в Умань.

По мнению Гамзу, Умань может стать новой горячей точкой распространения коронавируса, сообщает Reuters.

Ежегодно в Умань съезжаются десятки тысяч хасидов на иудейский Новый год, чтобы посетить могилу раввина Нахмана из Брацлава, который умер в 1810 году. В этом году празднование иудейского Нового года проводится с 18 по 20 сентября.

Правительства Украины и Израиля уже призывали хасидов отказаться от поездок в этом году, но многие паломники проигнорировали эти просьбы и готовятся приезжать в Умань.

Гамзу отправил Зеленскому письмо, в котором заявил, что массовые собрания хасидов в Умане могут закончиться вспышкой коронавируса, что приведет к увеличению нагрузки на медицинские системы Израиля и Украины.

Как ранее писал «Ракурс», городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года въезды в город будут блокировать.