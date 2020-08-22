Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Израиль призывает Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань. Фото: Вечерний Николаев

Израиль призывает Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань

22 авг 2020, 17:55
999

Коронавирус в мире распространяется и любые массовые мероприятия могут стать причиной бесконтрольной вспышки эпидемии. Глава израильской целевой группы по коронавирусу Рони Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в этом году паломничество хасидов в Умань.

По мнению Гамзу, Умань может стать новой горячей точкой распространения коронавируса, сообщает Reuters.

Ежегодно в Умань съезжаются десятки тысяч хасидов на иудейский Новый год, чтобы посетить могилу раввина Нахмана из Брацлава, который умер в 1810 году. В этом году празднование иудейского Нового года проводится с 18 по 20 сентября.

Правительства Украины и Израиля уже призывали хасидов отказаться от поездок в этом году, но многие паломники проигнорировали эти просьбы и готовятся приезжать в Умань.


Гамзу отправил Зеленскому письмо, в котором заявил, что массовые собрания хасидов в Умане могут закончиться вспышкой коронавируса, что приведет к увеличению нагрузки на медицинские системы Израиля и Украины.

Как ранее писал «Ракурс», городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года въезды в город будут блокировать.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров