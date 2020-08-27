У Чернівцях вирішили поновити навчання 1 вересня, фото: «Твоє Місто»

https://racurs.ua/ua/n143044-u-chervonyh-chernivcyah-vidkryut-shkoly-1-veresnya.html

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Чернівці наразі перебувають «червоній» карантинній зоні через ситуацію з коронавірусом, яка передбачає закриття навчальних закладів.

Однак попри це навчання у школах в місті планують поновити з 1 вересня. Відповідне рішення ухвалила Чернівецька міська рада, повідомляє агентство «Укрінформ».

Також міськрада вирішила відсьогодні, 27 серпня, поновити роботу в місті дитячих садочків, які запрацюють відповідно до розробленого графіка.

Зазначається, що були розроблені моделі і форми організації навчально процесу. Адміністрації шкіл обирали ту чи іншу модель, залежно від кількості учнів. Серед них:

п’ять шкіл обрали очну форму навчання;

ліцей № 1 обрав дистанційну форму навчання через незавершений ремонт;

28 шкіл обрали очну форму із використанням технологій дистанційного навчання.

Перерви у школах Чернівців збільшать задля провітрювання класів — малі перерви будуть щонайменше 15 хвилин, великі — по півгодини.

Батькам, які не захочуть відправляти дітей до школи, для організації для них заочного чи дистанційного навчання потрібно буде звернутися із відповідною заявою до адміністрацій навчальних закладів.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу встановила новий рекорд в Україні.